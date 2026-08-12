Thai Wah: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Thai Wah hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.02 THB. Im Vorjahresviertel waren 0.080 THB je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 2.34 Milliarden THB beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.30 Milliarden THB umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch