Thai Vegetable Oil: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Thai Vegetable Oil hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.81 THB beziffert, während im Vorjahresquartal 0.550 THB je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 8.45 Milliarden THB gegenüber 6.40 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch