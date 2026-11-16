Thai Vegetable Oil öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Thai Vegetable Oil lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.81 THB. Im Vorjahresviertel waren 0.550 THB je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Thai Vegetable Oil im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31.93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.45 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 6.40 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch