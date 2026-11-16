Thai Vegetable Oil gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Thai Vegetable Oil hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.81 THB beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.550 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Thai Vegetable Oil mit einem Umsatz von insgesamt 8.45 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.40 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um 31.93 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch