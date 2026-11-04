Thai Union Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Thai Union Group präsentierte am 02.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0.35 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Thai Union Group 0.340 THB je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 35.68 Milliarden THB – das entspricht einem Zuwachs von 3.41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 34.50 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch