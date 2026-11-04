Thai Union Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Thai Union Group präsentierte in der am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.35 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.340 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Thai Union Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 35.68 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 34.50 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch