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05.08.2026 06:37:00
Thai Union Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Thai Union Group hat am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.33 THB, nach 0.320 THB im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1.37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 33.85 Milliarden THB, während im Vorjahreszeitraum 33.39 Milliarden THB ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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