Thai Union Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Thai Union Group hat am 02.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Mit einem EPS von 0.21 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Thai Union Group mit 0.210 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0.44 Prozent auf 1.07 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.07 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch