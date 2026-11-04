Thai Union Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Thai Union Group äusserte sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0.35 THB beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.340 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 35.68 Milliarden THB – ein Plus von 3.41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Thai Union Group 34.50 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch