|
05.08.2026 06:37:00
Thai Union Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Thai Union Group liess sich am 03.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Thai Union Group die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Thai Union Group 1.04 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3.05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.01 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.