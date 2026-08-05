Thai Union Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Thai Union Group liess sich am 03.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Thai Union Group die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Thai Union Group 1.04 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3.05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.01 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch