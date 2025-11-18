Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
18.11.2025 02:59:46

Thai Shares May Head South Again On Tuesday

(RTTNews) - The Thai stock market has finished higher in two of three trading days since the end of the two-day slide in which it had given up more than 20 points or 1.6 percent. The Stock Exchange of Thailand now sits just above the 1,280-point plateau although it may hand back those gains on Tuesday.

The global forecast for the Asian markets is negative on valuation concerns, especially among technology shares. The European and U.S. markets were down and the Asian bourses are expected to follow suit.

The SET finished modestly higher on Monday following gains from the consumer, finance, industrial, property, resource and technology sectors. For the day, the index added 10.81 points or 0.85 percent to finish at 1,280.07 after trading between 1,262.93 and1,282.03. Volume was 6.201 billion shares worth 33.899 billion baht. There were 292 gainers and 185 decliners, with 175 stocks finishing unchanged. Among the actives, Advanced Info expanded 1.62 percent, while Thailand Airport gathered 0.61 percent, Asset World climbed 0.99 percent, Banpu tumbled 1.74 percent, Bangkok Bank strengthened 1.61 percent, Bangkok Dusit Medical slumped 1.53 percent, Bangkok Expressway was up 1.77 percent, B. Grimm soared 4.86 percent, BTS Group surged 3.82 percent, CP All Public rose 0.56 percent, Energy Absolute accelerated 2.84 percent, Gulf increased 1.81 percent, Kasikornbank jumped 1.92 percent, Krung Thai Bank advanced 0.93 percent, Krung Thai Card rallied 2.78 percent, PTT Oil & Retail sank 0.73 percent, PTT Exploration and Production gained 0.94 percent, PTT Global Chemical vaulted 1.49 percent, SCG Packaging spiked 2.42 percent, Siam Commercial Bank collected 1.57 percent, Siam Concrete improved 0.80 percent, Thai Oil skyrocketed 6.34 percent, True Corporation dropped 0.86 percent, TTB Bank added 0.54 percent and Charoen Pokphand Foods and PTT were unchanged.

The lead from Wall Street is soft as the major averages spent the first half of Monday's trade relatively flat before tumbling in the afternoon, finishing near daily lows.

The Dow tumbled 557.24 points or 1.18 percent to finish at 46,590.24, while the NASDAQ dropped 192.51 points or 0.84 percent to close at 22,708.07 and the S&P 500 sank 61.70 points or 0.92 percent to end at 6,672.41.

The weakness on Wall Street came as valuation concerns resurfaced ahead of the release of quarterly results from Nvidia (NVDA) after the markets close on Wednesday.

Traders were also looking ahead to the release of U.S. economic data that was delayed due to the government shutdown. While the reports will be backward looking, the data could still impact the outlook for interest rates ahead of the Federal Reserve's monetary policy meeting in December.

Crude oil prices edged lower on Tuesday as long-term oversupply concerns of a supply-demand mismatch continue to linger. West Texas Intermediate crude for December delivery dipped $0.09 or 0.13 percent at $60.01 per barrel.

ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich

ETF-Sparpläne boomen – aber wie fängst du richtig an und welche Produkte passen wirklich zu dir? Im ETF-Panel vom Börsentag 2025 in Zürich diskutieren Experten über alles, was du zu ETFs in der Schweiz wissen musst: von den Grundlagen bis zu aktiven ETFs, Themen-ETFs und den versteckten Kosten bei Brokern.

Du erfährst:
🔸Was ein ETF ist, warum er so transparent und günstig ist und wie du mit Sparplänen schon mit kleinen Beträgen (z.B. 50 CHF) Vermögen aufbauen kannst.
🔸Wie du dein ETF-Portfolio aufbaust: MSCI World vs. All Country, Emerging Markets, Themen-ETFs wie AI, Klima oder Gesundheit – und wann „Pfeffer im Depot“ Sinn macht.
🔸Warum „Time in the market“ wichtiger ist als Market Timing und wieso Finanzbildung und einfache Erklärungen für Einsteiger so entscheidend sind.
🔸Wie du Kosten wirklich vergleichst: TER, Courtage, FX-Gebühren, Stempelsteuer & Co. – und worauf du bei Schweizer Brokern und ETF-Anbietern achten solltest.
🔸Ob aktive ETFs eine echte Chance auf Mehrertrag bieten oder nur ein teurer Trend sind – inklusive ehrlicher Einschätzungen der Anbieter.
🔸Wenn du in der Schweiz lebst, ETF-Sparpläne nutzen willst und Schritt für Schritt Vermögen für Rente, Eigenheim oder dein Traumauto aufbauen möchtest, ist dieses Panel dein perfekter Einstieg

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich

