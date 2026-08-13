Thai Rung Union Car hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Thai Rung Union Car stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0.10 THB beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.120 THB je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Thai Rung Union Car in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 1.81 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 458.1 Millionen THB. Im Vorjahresviertel waren 466.5 Millionen THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch