Thai Reinsurance: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Thai Reinsurance äusserte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.02 THB. Im Vorjahresquartal hatten 0.010 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 804.5 Millionen THB – das entspricht einem Minus von 6.66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 861.9 Millionen THB in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch