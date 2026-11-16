Thai Reinsurance: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Thai Reinsurance hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.02 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0.010 THB je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6.66 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 804.5 Millionen THB. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 861.9 Millionen THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch