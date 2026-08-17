Thai President Foods stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Thai President Foods hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.85 THB. Im Vorjahresviertel hatte Thai President Foods 2.84 THB je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3.63 Prozent zurück. Hier wurden 6.68 Milliarden THB gegenüber 6.94 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch