Thai Oil: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Thai Oil präsentierte am 13.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3.71 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2.90 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 134.97 Milliarden THB vermeldet – das entspricht einem Plus von 35.73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 99.44 Milliarden THB in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch