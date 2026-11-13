Thai Oil: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Thai Oil hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 8.06 THB. Im Vorjahresviertel waren 0.960 THB je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Thai Oil im vergangenen Quartal 143.22 Milliarden THB verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 78.80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Thai Oil 80.10 Milliarden THB umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch