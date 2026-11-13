Thai Oil hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Thai Oil lud am 12.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Thai Oil hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8.06 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.960 THB je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 143.22 Milliarden THB vermeldet – das entspricht einem Plus von 78.80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 80.10 Milliarden THB in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch