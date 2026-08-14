Thai Oil gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Thai Oil präsentierte am 13.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3.71 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2.90 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 134.97 Milliarden THB in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35.73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Thai Oil einen Umsatz von 99.44 Milliarden THB eingefahren.

Redaktion finanzen.ch