Thai Life Insurance präsentierte Quartalsergebnisse

Thai Life Insurance hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.21 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.260 THB erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3.12 Prozent auf 13.66 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 14.10 Milliarden THB gelegen.

Redaktion finanzen.ch