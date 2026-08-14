Thai Airways International vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Thai Airways International hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.05 THB beziffert, während im Vorjahresquartal 0.430 THB je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Thai Airways International mit einem Umsatz von insgesamt 47.12 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43.31 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um 8.79 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch