Thai Airways International präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Thai Airways International hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.05 THB. Im Vorjahresviertel waren 0.430 THB je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8.79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 43.31 Milliarden THB generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 47.12 Milliarden THB ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch