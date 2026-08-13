Thai Airways International PCL informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Thai Airways International PCL präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0.05 THB. Im letzten Jahr hatte Thai Airways International PCL einen Gewinn von 0.430 THB je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 47.12 Milliarden THB – das entspricht einem Zuwachs von 8.79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 43.31 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch