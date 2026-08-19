TH International stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TH International gab am 18.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.44 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.320 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16.77 Prozent zurück. Hier wurden 40.2 Millionen USD gegenüber 48.3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch