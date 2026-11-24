TH International äusserte sich am 23.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

TH International hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.60 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.310 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 43.6 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12.93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 50.0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch