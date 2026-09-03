TGX Energy Resources legte Quartalsergebnis vor

TGX Energy Resources hat am 31.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

TGX Energy Resources hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.05 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.010 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch