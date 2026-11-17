TGC Industries äusserte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.17 USD gegenüber -0.040 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig standen 11.4 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 49.80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TGC Industries 22.8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch