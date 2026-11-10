TG Therapeutics: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TG Therapeutics hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0.35 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TG Therapeutics noch ein Gewinn pro Aktie von 2.43 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 60.74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 259.9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 161.7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch