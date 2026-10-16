TF Bank Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

TF Bank Registered präsentierte in der am 14.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3.51 SEK, nach 2.70 SEK im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TF Bank Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29.16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.30 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren 1.00 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch