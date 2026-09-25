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25.09.2026 18:00:25

Teyssen fordert von der Lufthansa mehr Offenheit

Lufthansa
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Johannes Teyssen, Aufsichtsratsvorsitzender des Lufthansa-Konzerns, sieht das Unternehmen wirtschaftlich hinter die stärksten Wettbewerber zurückgefallen. Er verlangt mehr Offenheit nach aussen und hält beim Sparkurs eine Verschärfung für möglich.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners

Passende Hebelprodukte

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 12.1471 19.03.2027 159070014
Long 72.8826 19.03.2027 154716318
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2883 12.48 153822294
Long 12.1471 6.71 160071534
Long 24.2942 2.42 160071000
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.9412 10.33 158968665
Short 9.7235 5.89 159257692
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -34.14 143802922
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

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24.09.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
04.09.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.08.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
19.08.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
05.08.26 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.

Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.

Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

09:15 Logo WHS Fortgeschrittene Einkommens-Strategien mit Optionen - Livestream von der Finance 26 in Frankfurt heute um 10:00 Uhr
25.09.26 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
25.09.26 SMI vor freundlichem Wochenausklang
25.09.26 Marktüberblick: Beiersdorf gesucht
24.09.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf SMG Swiss Marketplace Group AG
24.09.26 Silber statt Gold? Steht die Aufholjagd erst am Anfang?
23.09.26 finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’505.10 19.59 SSBLXU
Short 14’787.06 13.98 SNBHTU
Short 15’348.48 8.91 BSUBQU
SMI-Kurs: 13’945.71 25.09.2026 17:30:53
Long 13’363.14 19.72 SPB9EU
Long 13’057.28 13.77 SU3B7U
Long 12’504.91 8.94 S9OBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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