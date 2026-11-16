TEXTIL RENAUXVIEW hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

TEXTIL RENAUXVIEW hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 3.74 BRL gegenüber -2.660 BRL im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 18.43 Prozent auf 26.2 Millionen BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 32.1 Millionen BRL gelegen.

Redaktion finanzen.ch