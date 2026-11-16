Textil Renaux: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Textil Renaux hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 3.74 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2.660 BRL je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 26.2 Millionen BRL in den Büchern – ein Minus von 18.43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Textil Renaux 32.1 Millionen BRL erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch