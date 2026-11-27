TEXT Spolka Akcyjna Bearer liess sich am 25.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TEXT Spolka Akcyjna Bearer die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 1.32 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TEXT Spolka Akcyjna Bearer 1.11 PLN je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TEXT Spolka Akcyjna Bearer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 85.8 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel waren 82.8 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch