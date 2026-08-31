TEXT Spolka Akcyjna Bearer: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TEXT Spolka Akcyjna Bearer gab am 28.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 1.13 PLN. Im letzten Jahr hatte TEXT Spolka Akcyjna Bearer einen Gewinn von 1.20 PLN je Aktie eingefahren.

TEXT Spolka Akcyjna Bearer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 83.2 Millionen PLN abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1.89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 84.8 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch