Texmo Pipes Products: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Texmo Pipes Products lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 2.20 INR gegenüber 1.78 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11.63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.05 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.17 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch