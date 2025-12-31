Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments verbilligt sich am Mittwochabend

Die Texas Instruments-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 0,2 Prozent auf 175,12 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 6'878 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Texas Instruments-Aktie bis auf 174,29 USD. Bei 175,80 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 298'629 Texas Instruments-Aktien umgesetzt.

Am 12.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 221,69 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,59 Prozent könnte die Texas Instruments-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 139,96 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Texas Instruments-Aktie ist somit 20,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Texas Instruments-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,26 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,49 USD. Am 21.10.2025 äusserte sich Texas Instruments zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,48 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Texas Instruments 1,47 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.74 Mrd. USD – ein Plus von 14,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Texas Instruments 4.15 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 27.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,48 USD je Texas Instruments-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Texas Instruments-Aktie

Microsoft, Apple & Co. im Fokus: Diese Aktien hielt Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025

Infineon-Aktie im Aufwind: Analysten sehen in Preispolitik von Texas Instruments einen Wettbewerbsvorteil

Texas Instruments-Aktie fällt zweistellig nach Veröffentlichung eines schwachen Geschäftsausblicks