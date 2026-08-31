Texas Instruments Aktie 976910 / US8825081040
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31.08.2026 20:27:13
Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments zeigt sich am Montagabend freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Texas Instruments. Zuletzt wies die Texas Instruments-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 260,60 USD nach oben.
Um 20:26 Uhr stieg die Texas Instruments-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 260,60 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'682 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Texas Instruments-Aktie bei 262,33 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 261,25 USD. Der Tagesumsatz der Texas Instruments-Aktie belief sich zuletzt auf 278'626 Aktien.
Am 23.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 334,00 USD an. Derzeit notiert die Texas Instruments-Aktie damit 21,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 152,76 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Mit einem Kursverlust von 41,38 Prozent würde die Texas Instruments-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem Texas Instruments seine Aktionäre 2025 mit 5,50 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,74 USD je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Texas Instruments am 22.07.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,14 USD, nach 1,41 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,82 Prozent auf 5.46 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.45 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Texas Instruments-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass Texas Instruments im Jahr 2026 8,51 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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