Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments schiebt sich am Mittwochabend vor

Die Texas Instruments-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 281,98 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'692 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Texas Instruments-Aktie sogar auf 283,32 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 281,71 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Texas Instruments-Aktien beläuft sich auf 246'693 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 334,00 USD. Dieser Kurs wurde am 23.06.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Texas Instruments-Aktie derzeit noch 18,45 Prozent Luft nach oben. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 152,76 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Texas Instruments-Aktie mit einem Verlust von 45,83 Prozent wieder erreichen.

Texas Instruments-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,50 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,74 USD aus. Texas Instruments gewährte am 22.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Texas Instruments hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,41 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Texas Instruments im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.46 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 4.45 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet.

Experten taxieren den Texas Instruments-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,51 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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