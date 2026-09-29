Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments verteuert sich am Abend

Die Texas Instruments-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 281,48 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'669 Punkten notiert. Die Texas Instruments-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 284,39 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 283,07 USD. Zuletzt wechselten 359'462 Texas Instruments-Aktien den Besitzer.

Am 23.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 334,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Texas Instruments-Aktie mit einem Kursplus von 18,66 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 152,76 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Mit einem Kursverlust von 45,73 Prozent würde die Texas Instruments-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Texas Instruments-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,50 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,74 USD belaufen. Texas Instruments liess sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Texas Instruments 1,41 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 5.46 Mrd. USD gegenüber 4.45 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Texas Instruments einen Gewinn von 8,51 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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