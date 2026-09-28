Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments tendiert am Montagabend nordwärts

Die Texas Instruments-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 278,92 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'698 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Texas Instruments-Aktie bis auf 279,16 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 277,13 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Texas Instruments-Aktien beläuft sich auf 403'526 Stück.

Bei einem Wert von 334,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.06.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,75 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 152,76 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Texas Instruments-Aktie 82,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Texas Instruments-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,50 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,74 USD. Am 22.07.2026 lud Texas Instruments zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS belief sich auf 2,14 USD gegenüber 1,41 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Texas Instruments im vergangenen Quartal 5.46 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Texas Instruments 4.45 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Texas Instruments am 27.10.2026 präsentieren.

In der Texas Instruments-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,51 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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