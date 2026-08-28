Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Freitagabend Verlust reich

Um 20:26 Uhr ging es für die Texas Instruments-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,4 Prozent auf 257,59 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'708 Punkten notiert. Die Texas Instruments-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 256,00 USD ab. Bei 265,24 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Texas Instruments-Aktie belief sich zuletzt auf 443'212 Aktien.

Am 23.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 334,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,66 Prozent könnte die Texas Instruments-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 152,76 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Texas Instruments-Aktie liegt somit 68,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Texas Instruments-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,50 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,74 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Texas Instruments am 22.07.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,14 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,41 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 5.46 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Texas Instruments 4.45 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Texas Instruments einen Gewinn von 8,51 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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