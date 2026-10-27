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27.10.2026 20:27:13
Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments zeigt sich am Abend gestärkt
Die Aktie von Texas Instruments zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,0 Prozent auf 307,16 USD zu.
Die Texas Instruments-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 3,0 Prozent auf 307,16 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'728 Punkten tendiert. Die Texas Instruments-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 308,01 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 300,44 USD. Von der Texas Instruments-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 682'114 Stück gehandelt.
Am 23.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 334,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Texas Instruments-Aktie mit einem Kursplus von 8,74 Prozent wieder erreichen. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 152,76 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Texas Instruments-Aktie.
Zuletzt erhielten Texas Instruments-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,50 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,77 USD aus. Am 21.10.2026 legte Texas Instruments die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,62 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,48 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Texas Instruments in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.06 Mrd. USD im Vergleich zu 4.74 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 26.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,04 USD je Texas Instruments-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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