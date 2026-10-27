Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments tendiert am Dienstagnachmittag fester

Das Papier von Texas Instruments legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,3 Prozent auf 304,97 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'721 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Texas Instruments-Aktie bei 304,97 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 300,44 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 276'482 Texas Instruments-Aktien umgesetzt.

Bei 334,00 USD erreichte der Titel am 23.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,52 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2025 bei 152,76 USD. Abschläge von 49,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,77 USD. Im Vorjahr hatte Texas Instruments 5,50 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Texas Instruments am 21.10.2026. Das EPS wurde auf 2,62 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Texas Instruments 1,48 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.06 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.01.2027 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 9,04 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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