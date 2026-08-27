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27.08.2026 20:27:13

Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments präsentiert sich am Abend fester

Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments präsentiert sich am Abend fester

Die Aktie von Texas Instruments gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Texas Instruments nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 265,06 USD.

Texas Instruments
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Im NASDAQ-Handel gewannen die Texas Instruments-Papiere um 20:26 Uhr 1,3 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'717 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Texas Instruments-Aktie bei 267,43 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 262,60 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 463'891 Texas Instruments-Aktien den Besitzer.

Am 23.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 334,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Texas Instruments-Aktie derzeit noch 26,01 Prozent Luft nach oben. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 152,76 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 5,50 USD an Texas Instruments-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,74 USD aus. Am 22.07.2026 legte Texas Instruments die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,14 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Texas Instruments ein EPS von 1,41 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 5.46 Mrd. USD gegenüber 4.45 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Texas Instruments-Gewinn in Höhe von 8,51 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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