Texas Instruments Aktie 976910 / US8825081040
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27.08.2026 16:29:00
Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Texas Instruments. Zuletzt konnte die Aktie von Texas Instruments zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 263,24 USD.
Die Texas Instruments-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 263,24 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'713 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Texas Instruments-Aktie bis auf 265,32 USD zu. Bei 262,60 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 159'771 Texas Instruments-Aktien den Besitzer.
Bei 334,00 USD markierte der Titel am 23.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Texas Instruments-Aktie somit 21,19 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 152,76 USD am 21.11.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,97 Prozent.
Nach 5,50 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,74 USD je Texas Instruments-Aktie. Am 22.07.2026 hat Texas Instruments in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 2,14 USD gegenüber 1,41 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.46 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 4.45 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen.
Experten taxieren den Texas Instruments-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,51 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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