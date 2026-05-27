Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Mittwochabend mit Verlusten

Die Texas Instruments-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 316,13 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'523 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Texas Instruments-Aktie bis auf 313,22 USD ein. Bei 329,74 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 959'777 Texas Instruments-Aktien den Besitzer.

Am 27.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 330,49 USD. 4,54 Prozent Plus fehlen der Texas Instruments-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 152,76 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Texas Instruments-Aktie mit einem Verlust von 51,68 Prozent wieder erreichen.

Texas Instruments-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,50 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,75 USD aus. Texas Instruments liess sich am 22.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,68 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 4.83 Mrd. USD gegenüber 4.07 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Texas Instruments am 28.07.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Texas Instruments-Gewinn in Höhe von 7,60 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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