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26.10.2026 20:27:13
Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Montagabend gefragt
Die Aktie von Texas Instruments gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Texas Instruments-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 4,6 Prozent auf 297,75 USD.
Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 4,6 Prozent auf 297,75 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'679 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Texas Instruments-Aktie bei 298,00 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 288,19 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 831'876 Texas Instruments-Aktien den Besitzer.
Bei 334,00 USD markierte der Titel am 23.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Texas Instruments-Aktie derzeit noch 12,17 Prozent Luft nach oben. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 152,76 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 48,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Texas Instruments-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,50 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,77 USD aus. Am 21.10.2026 hat Texas Instruments in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,62 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,69 Prozent auf 6.06 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Texas Instruments-Bilanz für Q4 2026 wird am 26.01.2027 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Texas Instruments einen Gewinn von 9,04 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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