Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments schiebt sich am Abend vor

Die Texas Instruments-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 262,32 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'673 Punkten liegt. Bei 262,98 USD markierte die Texas Instruments-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 260,89 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 313'968 Texas Instruments-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 334,00 USD. Dieser Kurs wurde am 23.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Texas Instruments-Aktie. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 152,76 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 41,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,74 USD, nach 5,50 USD im Jahr 2025. Am 22.07.2026 lud Texas Instruments zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,14 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,41 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Texas Instruments mit einem Umsatz von insgesamt 5.46 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.45 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 22,82 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Texas Instruments am 27.10.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Texas Instruments ein EPS in Höhe von 8,51 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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