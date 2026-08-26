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Texas Instruments Aktie 976910 / US8825081040

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26.08.2026 16:29:00

Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Die Aktie von Texas Instruments zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Die Texas Instruments-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 260,06 USD.

Texas Instruments
210.81 CHF 1.48%
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Kaum Bewegung liess sich um 16:28 Uhr bei der Texas Instruments-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 260,06 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der bislang bei 7'669 Punkten steht. Die Texas Instruments-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 261,46 USD aus. Die Abwärtsbewegung der Texas Instruments-Aktie ging bis auf 259,74 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 260,89 USD. Von der Texas Instruments-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 120'735 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (334,00 USD) erklomm das Papier am 23.06.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,43 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 152,76 USD am 21.11.2025. Der aktuelle Kurs der Texas Instruments-Aktie ist somit 41,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 5,50 USD an Texas Instruments-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,74 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Texas Instruments am 22.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,14 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,82 Prozent auf 5.46 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.45 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Texas Instruments ein EPS in Höhe von 8,51 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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