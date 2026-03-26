Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments büsst am Abend ein

Das Papier von Texas Instruments gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 194,85 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 6'485 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Texas Instruments-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 194,22 USD aus. Bei 196,10 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 776'014 Texas Instruments-Aktien umgesetzt.

Am 12.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 231,32 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Texas Instruments-Aktie 18,72 Prozent zulegen. Bei 139,96 USD fiel das Papier am 12.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Texas Instruments-Aktie damit 39,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Texas Instruments-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,50 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,72 USD belaufen. Am 27.01.2026 äusserte sich Texas Instruments zu den Kennzahlen des am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,27 USD, nach 1,30 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 4.42 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.01 Mrd. USD umgesetzt.

Texas Instruments wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 28.04.2026 vorlegen.

In der Texas Instruments-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 6,43 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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